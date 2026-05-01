Princesse et Gargouille Charny Orée de Puisaye
Princesse et Gargouille Charny Orée de Puisaye jeudi 14 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Princesse et Gargouille
Parking de l’église Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Adèle Chignon y a célébré en chansons les 80 ans de la libération de Charny. C’est encore là que notre désormais traditionnel apéro-concert du jeudi de l’Ascension a accueilli la chanteuse Mélanie Allart, le bal-trad de Jean-Luc Larive, et le Tagada-tsoin-tsoin de Madame Sacha.
Cette année, nous avons le bonheur de recevoir la fougueuse et lumineuse chanteuse Christelle, alias Princesse, accompagnée par l’accordéon volubile de Christophe, alias Gargouille. De la musique, de la chanson, de la joie communicative. et vous reprendrez tous en chœur les refrains populaires de ce duo hors normes ! Buvette et buffet en collaboration avec le Comité des Fêtes de Charny et la Chorale Croq’Notes .
Parking de l’église Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com
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English : Princesse et Gargouille
L’événement Princesse et Gargouille Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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