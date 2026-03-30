Nuit Européenne des Musées Exposition La gravure illustrer, reproduire, créer Musée Auguste Grasset Varzy

Nuit Européenne des Musées Exposition La gravure illustrer, reproduire, créer

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 13:30:00

fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-10-01

La gravure est l’art du multiple. Grâce à l’arrivée du papier et au développement de l’imprimerie, elle est, dès son apparition vers 1400, en Europe, le médium qui permet la circulation des images. Si le premier usage est religieux, il s’étend rapidement à la vie profane. Moyen de reproduire les images à grande échelle, la gravure participe, dès le XVe siècle, à la diffusion du jeu de carte, à l’illustration des livres et devient un objet de pouvoir au service de la propagande politique. Il faut attendre le milieu de ce siècle, pour que quelques artistes s’en emparent comme d’un moyen d’expression.

Albrecht Dürer (1471-1528) est probablement l’un des plus célèbres, lui qui a acquis sa réputation et sa célébrité de ses gravures sur bois et non de ses peintures.

Illustrer, documenter, reproduire, créer la gravure évolue à la croisée de ces usages multiples. Quelle que soit la technique xylographie, taille-douce, eau-forte le principe est toujours le même. Une image est

inscrite dans une matrice, à l’aide d’outils, par incision ou creusement.

Une fois encrée, elle est essuyée, puis pressée sur une feuille de papier, donnant ainsi naissance à une estampe, image reproductible et diffusable à l’infini. Abusivement, le terme de gravure (la technique) est souvent employé pour désigner le résultat l’estampe (l’image obtenue).

Longtemps dépréciée par les historiens d’art, du fait de sa reproductibilité, mais également parce que souvent reléguée à sa dépendance aux oeuvres peintes et sculptées, la gravure est un domaine riche, un territoire où se rencontrent savoir-faire, histoire des images et espace d’expérimentation, où la contrainte technique nourrit la créativité.

C’est tout cet univers que l’exposition se propose d’explorer, à travers la présentation de bois gravés, de matrices, d’outils, d’épreuves et d’estampes, du XVIe au XXIe siècle, en réservant une place particulière à nos graveurs nivernais. .

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

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English : Nuit Européenne des Musées Exposition La gravure illustrer, reproduire, créer

L’événement Nuit Européenne des Musées Exposition La gravure illustrer, reproduire, créer Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais