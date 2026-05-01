Nuit européenne des musées Historial du Paysan Soldat Fleuriel

Fleuriel

Nuit européenne des musées

Historial du Paysan Soldat 1, route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – – EUR

Gratuité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la 22e Nuit Européenne des musées, trois visites guidées vous invitent à (re)découvrir autrement le parcours permanent du musée.

Horaires des visites 18h30 ; 19h30 et 20h30

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Historial du Paysan Soldat 1, route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 22 45 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

On the occasion of the 22nd European Museum Night, three guided tours invite you to (re)discover the museum’s permanent tour in a different way.

Tour times: 6:30 pm; 7:30 pm and 8:30 pm

L’événement Nuit européenne des musées Fleuriel a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Val de Sioule