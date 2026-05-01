Nuit européenne des musées Historial du Paysan Soldat Fleuriel
Nuit européenne des musées Historial du Paysan Soldat Fleuriel samedi 23 mai 2026.
Fleuriel
Nuit européenne des musées
Historial du Paysan Soldat 1, route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – – EUR
Gratuité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la 22e Nuit Européenne des musées, trois visites guidées vous invitent à (re)découvrir autrement le parcours permanent du musée.
Horaires des visites 18h30 ; 19h30 et 20h30
.
Historial du Paysan Soldat 1, route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 22 45 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
On the occasion of the 22nd European Museum Night, three guided tours invite you to (re)discover the museum’s permanent tour in a different way.
Tour times: 6:30 pm; 7:30 pm and 8:30 pm
L’événement Nuit européenne des musées Fleuriel a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Val de Sioule
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