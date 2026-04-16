Nuit européenne des musées I Du cuivre, du bois et du verre les contenants du cognac, entre matière et savoir-faire Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Cognac

Nuit européenne des musées I Du cuivre, du bois et du verre les contenants du cognac, entre matière et savoir-faire

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les contenants du cognac, entre matière et savoir-faire.

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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English : European Night of Museums I Copper, wood and glass: cognac containers, where materials meet craftsmanship

Discover cognac bottles: a blend of materials and craftsmanship.

L’événement Nuit européenne des musées I Du cuivre, du bois et du verre les contenants du cognac, entre matière et savoir-faire Cognac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac