Nuit européenne des musées Institut suédois Paris

Exposition : Formes ouvertes

L’exposition présente près de trente années de création du peintre et sculpteur Olle Bærtling (1911-1981), figure iconique de l’abstraction, en dialogue avec les œuvres de sept artistes internationaux·les : Cécile Bart, Rana Begum, Ulla von Brandenburg, Jacob Dahlgren, Bernd Ribbeck, Bella Rune et Brooklin A. Soumahoro. À travers des approches et des médiums très différents, il⸱elles renouvellent l’art abstrait géométrique et interrogent sa pertinence aujourd’hui.

Exposition : Cecilia Edefalk. August a dit !

Cecilia Edefalk est l’une des références incontournables de l’art contemporain en Suède. Depuis les années 1980, elle développe une œuvre intuitive et personnelle qui, partant d’images préexistantes et de formes figuratives, s’oriente progressivement vers une expression plus abstraite. Sa pratique mêle souvenirs, visions, motifs hérités de l’histoire de l’art et éléments de la nature.

Exposition permanente : Un monde nouveau.

Révolutions artistiques et sociétales au 18e siècleCet accrochage met en lumière des trésors méconnus de la collection et explore les courants de pensée, les aspirations et les tensions qui ont marqué le Siècle des Lumières.

Pour découvrir ces trois expositions, des visites guidées vous sont proposées de 18h à 22h selon le programme suivant :18h // Formes ouvertes

18h // Exposition permanente18h30 // Cecilia Edelfalk. August a dit !

18h30 // Formes ouvertes19h // Formes ouvertes

19h // Exposition permanente19h30 // Cecilia Edelfalk. August a dit !

19h30 // Formes ouvertes20h // Exposition permanente

20h // Formes ouvertes20h30 // Formes ouvertes

20h30 // Cecilia Edelfalk. August a dit !21h // Formes ouvertes

21h // Exposition permanente21h30 // Cecilia Edelfalk. August a dit !

21h30 // Formes ouvertes

Informations pratiques

► Gratuit, sans réservation

► Les visites guidées durent environ 20 minutes

► Langue : nos guides s’adaptent aux souhaits de la majorité (français ou anglais)

Comme chaque année, la Nuit des musées offre l’occasion d’explorer toutes les expositions qui habitent nos murs. Des visites guidées en continu vous emmènent à travers « Formes ouvertes » – Olle Bærtling en dialogue avec 7 artistes contemporain·es ; « Cecilia Edefalk. August a dit ! » et l’exposition permanente consacrée aux révolutions artistiques et sociétales au 18e siècle.

Le samedi 23 mai 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/nuit-europeenne-des-musees-6/ +33144788020 institutsuedois@si.se



Afficher la carte du lieu Institut suédois et trouvez le meilleur itinéraire

