Vierzon

Nuit européenne des musées

Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Médiateur d’un jour à 18h, espace Maurice Rollinat et Nuit d’histoires et d’imaginaire à 20h au Musée de Vierzon

Médiateur d’un jour à 18h, espace Maurice Rollinat et Nuit d’histoires et d’imaginaire à 20h au Musée de Vierzon .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94

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English :

Médiateur d’un jour at 6pm, Espace Maurice Rollinat and Nuit d’histoires et d’imaginaire at 8pm, Musée de Vierzon

L’événement Nuit européenne des musées Vierzon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de VIERZON