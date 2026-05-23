Nuit européenne des musées Vierzon
Nuit européenne des musées Vierzon samedi 23 mai 2026.
Vierzon
Nuit européenne des musées
Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Médiateur d’un jour à 18h, espace Maurice Rollinat et Nuit d’histoires et d’imaginaire à 20h au Musée de Vierzon
Médiateur d’un jour à 18h, espace Maurice Rollinat et Nuit d’histoires et d’imaginaire à 20h au Musée de Vierzon .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 71 10 94
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English :
Médiateur d’un jour at 6pm, Espace Maurice Rollinat and Nuit d’histoires et d’imaginaire at 8pm, Musée de Vierzon
L’événement Nuit européenne des musées Vierzon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de VIERZON
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