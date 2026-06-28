Nuit magique : un atelier avec l’illustratrice Chloé du Colombier Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

L’Automne de la science revient pour une nouvelle édition, avec pour thème « la nature nous inspire » !

Dans le cadre de ce temps fort, la bibliothèque propose une rencontre et un atelier avec l’illustratrice Chloé du Colombier, autour de ses livres « La p’tite nuit » et « Hansel et Gretel ».

« La P’tite Nuit » écrit par Marie Lescroart et illustré par Chloé du Colombier / éd. du Ricochet ; Crédits : Chloé du Colombier

« Hansel et Gretel » écrit par Philippe Lechermeier et illustré par Chloé du Colombier / éd. Gallimard Jeunesse ; Crédits : Chloé du Colombier

Elle lira aux enfants son conte Hansel et Gretel, qu’elle fera dialoguer avec ses documentaires sur les animaux de la nuit. Puis, ils seront guidés pour réaliser un paysage de forêt nocturne en jouant avec les motifs, les couleurs et le dessin. Un atelier pour apprivoiser la nuit en mêlant imaginaire et observation du réel.

Atelier sur inscription (ouverture des inscriptions le 1er septembre 2026)

À partir de 6 ans

à propos de Chloé du Colombier Issue des Arts-Déco de Strasbourg, Chloé du Colombier a travaillé une dizaine d’années dans l’édition en tant que graphiste free-lance. Elle se consacre depuis 2013 à l’illustration et œuvre essentiellement pour l’édition jeunesse (les éditions du Ricochet, Gallimard Jeunesse, Casterman jeunesse), la presse jeunesse (Salamandre, Bayard) et le loisir créatif (Poppik). Au cœur de son univers poétique, a germé le goût de la narration et de la transmission pour éveiller les plus petits aux richesses du monde du vivant. Et pour les émerveiller via des rêveries qui réinventent les liens entre les humains et les végétaux, les champignons, les animaux, mais aussi les nuages, les volcans et les étoiles. Sa mission est de traduire pour les plus jeunes la conscience environnementale exprimée par les “penseurs du vivant” afin de leur donner envie de cultiver des connexions avec les autres terrestres. → chloeducolombier.fr

Venez peindre une Nuit magique avec l’illustratrice Chloé du Colombier dans le cadre de l’Automne de la Science !

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit

Ouverture des inscriptions le 1er septembre

À partir de 6 ans

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T10:00:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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