Nuit Re(Belle) Picarreau Picarreau

Picarreau

Emma Politi + Lady and Jack

Salle Le Chalet Picarreau Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Deux concerts, buvette et petite restauration sur place.

Emma Politi

Emma Politi mêle chanson française et rap alternatif dans un univers intense, entre colère et douceur. Autrice compositrice interprète originaire de Montreuil, elle séduit par ses textes percutants et ses mélodies aux accents psychédéliques.

Si vous aimez Keny Arkana, Feu! Chatterton, Zaho de Sagazan

Lady and Jack

Lady and Jack est un duo musical dynamique qui revisite les plus grands titres pop & rock français et anglais à travers un répertoire énergique et élégant. Ensemble, ils proposent à la fois une ambiance conviviale, moderne et entraînante.

Le festival Les nuits Rebelles 2026 aura lieu de juin à juillet prochain.

Le festival Les nuits Rebelles est un festival de musique itinérant, il aura lieu pour la 13e édition en 2026. Le moulin, scène de musiques actuelles du Jura clôture sa saison par le festival Les nuits Rebelles.Musique et audio

En 10 ans, Les Nuits (Re)Belles ce sont 68 communes jurassiennes 76 associations partenaires 23 groupes accueillis 6 communautés de communes ou d’agglomération du Jura partenaires 12 000 spectateur.rices

Au programme, vous pourrez assister à des concerts, spectacles, chorales, marché gourmand local, visite guidée, démonstrations de danse, le tout gratuit et en plein air !

Le Moulin de Brainans .

Salle Le Chalet Picarreau 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr

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English : Emma Politi + Lady and Jack

L’événement Emma Politi + Lady and Jack Picarreau a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA