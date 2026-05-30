Nuit, Zone humide de Solesmes, Solesmes

Nuit Samedi 30 mai, 21h00 Zone humide de Solesmes Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Une nuit à peine éclairée par la lune. Femmes, hommes et enfants attendent sagement sur les bord de la Seille quand un chant perce le silence.

C’est comme ça tout commence !

Des chauves souris, un lampadaire qui veille, une femme aux mains de lumière, un roi mégalo, des chants envoûtants, une improvisation sur les mots de celles et ceux qui seront là.

Cette balade nocturne, contée et chantée est organisée dans le cadre de l’agenda du Conservatoire des Espaces Naturels des hauts de france. Elle vous permettra de découvrir la zone humide de Solesmes en compagnie de Léa Gonnet (chanteuse, conteuse et comédienne) et François Griffalt (conteur et musicien).

Zone humide de Solesmes 59730 Solesmes Solesmes 59730 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/contes-et-chants-en-nature/ »}]

Balade nocturne, contée et chantée sur la zone humide de Solesmes Contes Chants

Nuit – Balade nocturne, contée et chantée