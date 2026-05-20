Nuits Balnéaires Fondation Henri Cartier-Bresson Paris

Informations pratiques

Sa vie est à la fois ancrée dans la petite ville côtière de Grand-Bassam, à l’est d’Abidjan, et ouverte sur de multiples communautés culturelles internationales. Eboro a été réalisé dans le cadre du programme Latitudes de la Fondation d’entreprise Hermès, dont Nuits Balnéaires est le deuxième lauréat. Ce projet introduit une dimension davantage autobiographique au travail de Nuits Balnéaires. Le projet débute à Dakar, au Sénégal : le 22 juillet 1986, son oncle Noël X. Ebony, journaliste et dramaturge de renom, disparaît dans des circonstances énigmatiques. « Il existe entre nous un lien inexplicable, provenant peut-être d’une mémoire transgénérationnelle », confie Nuits Balnéaires. Dans la tradition Agni-Bona de Côte d’Ivoire, dont l’artiste est profondément imprégné, le neveu joue un rôle clé en accompagnant l’oncle dans son passage vers l’au-delà. Pour Nuits Balnéaires, cela a pris la forme d’une exploration de la façon dont des trajectoires antérieures – historiques ou familiales – influencent ou prédéterminent nos propres parcours de vie.

Nuits Balnéaires a conçu Eboro de manière intuitive, laissant la puissance affective des lieux et de la mémoire familiale façonner les chapitres visuels interconnectés de cette œuvre aux multiples strates. Il accueille la mélancolie et le traumatisme liés à l’histoire de son oncle avec douceur et espoir, interrogeant la manière dont l’imagination peut contribuer à la guérison des blessures transgénérationnelles.

Ces dernières années, Nuits Balnéaires a développé une pratique hybride. L’artiste ivoirien évolue à la croisée des beaux-arts, de la mode et de la recherche. Ses influences mêlent cinéma, littérature, théâtre, performance et histoire culturelle.

Du mercredi 20 mai 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T22:00:00+02:00

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Fondation Henri Cartier-Bresson 79 rue des Archives 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (357m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (164m)

Vélib -> Archives – Pastourelle (91.83m)

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