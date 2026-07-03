Nuits de Champagne Festival de Troyes Champagne Métropole Troyes

Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne Festival de Troyes Champagne Métropole

Divers lieux sur Troyes, Ste Savine & St André les Vergers Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-17

Cet événement musical incontournable est de retour avec une édition ambitieuse, dynamique et riche en émotions. Comme chaque année, la ville s’anime au son des voix et des mélodies, offrant une programmation variée et fédératrice.



Plus de 25 000 festivaliers sont attendus tout au long de cette semaine exceptionnelle, placée sous le signe de la convivialité et du partage musical.



Près d’une trentaine de concerts seront proposés dans plusieurs lieux emblématiques de Troyes l’Espace Argence, le Théâtre de Champagne, la Chapelle Argence, mais aussi, cette année, Le Cube et le Théâtre de la Madeleine. Sans oublier L’Art Déco à Sainte-Savine et l’Espace Gérard Philipe à Saint-André-les-Vergers.



La chanson et la pop mèneront le bal avec des artistes incontournables comme Benjamin Biolay, Laurent Voulzy, Renan Luce, ou encore Yves Jamait revisitant le répertoire de Maxime Le Forestier. Le public retrouvera également l’univers de Sinclair et la poésie singulière de Hubert-Félix Thiéfaine, sans oublier le spectacle familial Smartville .



Place aussi aux concerts festifs et fédérateurs le groove de Deluxe, les sonorités cosmopolites de Pink Martini, la folk de Charlie Winston, le reggae du collectif Ensemble, la fusion d’Electrik Gem et l’énergie rock-funk de FFF.



La nouvelle génération sera également au rendez-vous avec Suzane, Lujipeka, 47TER, ainsi que Luiza et Mentissa. L’ouverture du festival sera marquée par un moment fort avec le Chœur de l’Aube, réunissant 700 collégiens pour deux représentations exceptionnelles.



La soirée électro viendra clôturer le festival avec Synapson, Vladimir Cauchemar et Étienne de Crécy, pour une montée en puissance finale.



Point d’orgue du festival, le Grand Choral mettra à l’honneur Sauver l’amour de Daniel Balavoine. Ce spectacle collectif, porté par des centaines de choristes, sera guidé par Nach et Youssoupha, qui revisiteront avec intensité et modernité l’œuvre engagée de l’artiste.



Enfin, le festival vivra aussi au rythme du OFF OFF OFF, organisé avec l’association Dixsonance, proposant une quinzaine de concerts dans les bars de la ville, ainsi que des Nuits qui chantent , invitant les festivaliers à devenir eux-mêmes acteurs de cette grande fête musicale. .

Divers lieux sur Troyes, Ste Savine & St André les Vergers Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

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L’événement Nuits de Champagne Festival de Troyes Champagne Métropole Troyes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne