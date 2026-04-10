Troyes

Nuits de Champagne / Laurent Voulzy

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 43 – 43 – 59 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 20:30:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses.



Après avoir accompagné tant de moments de vie avec Rockollection, Le Soleil Donne, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante… tant de chansons ancrées dans les mémoires, portées par sa voix douce et ses harmonies soignées, ne manquez pas ce moment suspendu avec un artiste rare. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne / Laurent Voulzy Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne