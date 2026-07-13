Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // Le Chœur de l’Aube

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

C’est devenu un rendez-vous incontournable en ouverture du festival les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube, issus des chorales des 25 collèges participants, interprèteront en version polyphonique des chansons de la scène francophone actuelle, dont ils feront leurs hymnes pour l’année !



Les cheffes de chœur seront Blandine Deforge et Marie Meyer, accompagnées du musicien Benjamin Riez. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne // Le Chœur de l’Aube Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne