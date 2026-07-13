Nuits de Champagne // Le Chœur de l’Aube Troyes
dimanche 18 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nuits de Champagne // Le Chœur de l’Aube
Espace Argence Troyes Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
C’est devenu un rendez-vous incontournable en ouverture du festival les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube, issus des chorales des 25 collèges participants, interprèteront en version polyphonique des chansons de la scène francophone actuelle, dont ils feront leurs hymnes pour l’année !
Les cheffes de chœur seront Blandine Deforge et Marie Meyer, accompagnées du musicien Benjamin Riez. .
Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nuits de Champagne // Le Chœur de l’Aube Troyes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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