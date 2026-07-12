Nuits de Champagne // Le Grand Choral Sauver l’amour Troyes

Informations pratiques

Troyes

Nuits de Champagne // Le Grand Choral Sauver l’amour

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 37 – 37 – 37 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Une œuvre incandescente en héritage, deux regards affûtés d’aujourd’hui — et une même nécessité de faire vivre des mots qui n’ont rien perdu de leur intensité. Avec cette nouvelle destination pour notre Grand choral, c’est l’univers de Daniel Balavoine qui se déploie, porté par deux artistes qui en ont récemment exploré toute la richesse et la résonance contemporaine Nach et Youssoupha.



Chacun·e à sa manière (Une journée avec Balavoine pour Nach, Amour suprême pour Balavoine pour Youssoupha) s’est confronté à cette œuvre singulière — exigeante, engagée, profondément humaine. À travers leurs projets respectifs, ils ont su en révéler la modernité, la force poétique et l’élan vital, faisant entendre combien ces chansons continuent de dialoguer avec notre époque. Car chez Balavoine, il est toujours question de lutte, d’amour et d’absolu — autant de lignes de force que Nach et Youssoupha prolongent aujourd’hui dans leurs propres écritures.



Leur rencontre ouvre un espace inédit, à la croisée des sensibilités, où les esthétiques se répondent et s’enrichissent. Leurs voix, leurs univers, leurs engagements dessinent un terrain commun celui d’une parole sincère, habitée, tournée vers les autres. Dans cet élan, le chœur devient un acteur essentiel — un prolongement vivant de cette énergie, une caisse de résonance collective.



Grande nouveauté de cette édition, Nach assurera la co-direction artistique et musicale du spectacle, aux côtés de notre équipe, insufflant sa sensibilité et son exigence à cette aventure collective. Une rencontre forte entre transmission et création, entre fidélité et réinvention.



Porté par des centaines de choristes, ce spectacle fera entendre une matière vivante, vibrante, où chaque voix contribue à faire circuler l’émotion, à raviver le sens, à faire exister pleinement ces chansons aujourd’hui.



>> NACH (Anna Chedid)

Nach développe depuis ses débuts une œuvre profondément sensible, où la voix devient un espace d’exploration intime et poétique. Son timbre délicat, habité, se déploie dans des compositions où le piano et les arrangements vocaux occupent une place centrale, dessinant des paysages sonores à la fois épurés et enveloppants. À travers ses albums et ses chansons, elle interroge les émotions, les fragilités, les élans du cœur, avec une sincérité désarmante. Son travail autour de l’univers de Daniel Balavoine témoigne d’un attachement profond à une écriture exigeante, directe, traversée de tensions et d’espoir. En prenant part à la direction artistique de ce Grand choral, elle prolonge cette démarche faire du collectif un espace d’expression sensible, où chaque voix trouve sa place dans un tout vibrant et incarné.



>> YOUSSOUPHA

Youssoupha s’est imposé comme l’une des voix majeures du rap francophone, alliant puissance du verbe et profondeur du propos. Son écriture, à la fois engagée, introspective et poétique, explore les questions d’identité, de transmission, de mémoire et de justice. Sa voix grave, posée, porte des textes qui résonnent avec force, où chaque mot semble pesé, habité. Les chœurs, dans son univers, deviennent souvent un écho, une élévation, un prolongement émotionnel du récit. En revisitant l’œuvre de Daniel Balavoine, il en révèle toute la modernité et la portée politique, faisant dialoguer chanson et rap dans une même urgence d’expression. Sa présence dans ce projet incarne ce pont entre générations et esthétiques, où la musique devient un lieu de rencontre, de réflexion et d’élan collectif. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

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L’événement Nuits de Champagne // Le Grand Choral Sauver l’amour Troyes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne