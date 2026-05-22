Troyes

Nuits de Champagne / Suzane

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Suzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne / Suzane Troyes a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne