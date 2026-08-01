Nuits des Etoiles Observation du soleil Les Orres 1650 Les Orres
vendredi 7 août 2026 · Les Orres 1650 · Les Orres
Informations pratiques
Les Orres
Nuits des Etoiles Observation du soleil
Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Observez le soleil avec les spécialistes de l’Association Marseillaise d’Astronomie, grâce à des instruments d’optique adaptés.
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Les Orres 1650 Front de neige 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com
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English : Night of the Stars: Solar Observation
Observe the Sun safely with the specialists from the Marseille Astronomy Association, using specially adapted optical instruments designed for solar observation.
L’événement Nuits des Etoiles Observation du soleil Les Orres a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Orres
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