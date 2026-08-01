Informations pratiques

Les Orres

Nuits des Etoiles Observation du soleil

Place Jean Rippert 1800 Les Orres 1800 Les Orres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Observez le soleil avec les spécialistes de l’Association Marseillaise d’Astronomie, grâce à des instruments d’optique adaptés.

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Place Jean Rippert 1800 Les Orres 1800 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com

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English : Night of the Stars: Solar Observation

Observe the Sun safely with the specialists from the Marseille Astronomy Association, using specially adapted optical instruments designed for solar observation.

L’événement Nuits des Etoiles Observation du soleil Les Orres a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Orres