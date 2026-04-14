Numakage Public Pool, Cameo Commanderie, Nancy

Numakage Public Pool Jeudi 21 mai, 20h00 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-21T20:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:20:00+02:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=SNYYP »}]

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