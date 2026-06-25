Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Numéri’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Numéri’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Numéri’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 14 octobre 2026.

Lieu : Bibliothèque Astrid Lindgren

Adresse : 42 rue Petit

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 14 octobre 2026

Fin : mercredi 14 octobre 2026

Tarif : <p></p>

Seul·e ou à plusieurs, venez passer un moment sympa autour d’un de nos jeux vidéo.

À partir de 7 ans

Sans inscription

Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii, switch, casques de réalité virtuelle…
Le mercredi 14 octobre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T18:30:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T15:30:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)