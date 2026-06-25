Numéri’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Numéri’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris mercredi 14 octobre 2026.
Seul·e ou à plusieurs, venez passer un moment sympa autour d’un de nos jeux vidéo.
À partir de 7 ans
Sans inscription
Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii, switch, casques de réalité virtuelle…
Le mercredi 14 octobre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T18:30:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T15:30:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 25 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 25 juin 2026
- Affinités électives : Benjamin, Goethe, Paris Maison Heinrich Heine Paris 25 juin 2026
- Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris 25 juin 2026
- Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris 25 juin 2026