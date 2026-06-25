Numéri’kids Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Seul·e ou à plusieurs, venez passer un moment sympa autour d’un de nos jeux vidéo.

À partir de 7 ans

Sans inscription

Chaque mois, la bibliothèque vous propose une animation numérique : tablette, wii, switch, casques de réalité virtuelle…

Le mercredi 14 octobre 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T18:30:00+02:00

fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T15:30:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



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