Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés Mardi 19 mai, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00

Les plateformes musicales

Atelier réservé aux personnes déficientes visuelles

Sur inscription au 05 56 10 30 79 ou à dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier numérique adapté

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