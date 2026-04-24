Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux mardi 19 mai 2026.
Numérique et déficience visuelle : des ateliers adaptés Mardi 19 mai, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T14:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:00:00+02:00
Les plateformes musicales
Atelier réservé aux personnes déficientes visuelles
Sur inscription au 05 56 10 30 79 ou à dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier numérique adapté
Pixabay
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