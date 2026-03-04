Nuremberg – Ciné-débat, Studio 43, Dunkerque

Nuremberg – Ciné-débat Jeudi 19 mars, 19h00 Studio 43 Nord

Tarif unique : 3,60€ / Gratuite pour les personnels de l’éducation nationale (sous présentation d’un justificatif) et d’un.e accompagnateur.trice

Nuremberg

De James Vanderbilt

Avec Rami Malek, Russel Crowe, Michael Shannon

États-Unis I 2026 I 2h28

Nuremberg nous plonge au cœur du procès historique intenté par les Alliés après la chute du régime nazi en 1945. Le psychiatre américain Douglas Kelley est chargé d’évaluer la santé mentale des hauts dignitaires nazis afin de déterminer s’ils sont aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre. Mais face à Hermann Göring, bras droit d’Hitler et manipulateur hors pair, Kelley se retrouve pris dans une bataille psychologique aussi fascinante que terrifiante.

Avec le soutien de la LICRA

En partenariat avec la Ville de Dunkerque, dans le cadre des semaines de l’Égalité

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Film suivi d’un débat avec les membres de la LICRA Studio 43 Débat