Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny, Château de Montigny-Perreux, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny 19 et 20 septembre Château de Montigny-Perreux Yonne

Tarif Adulte :10 euros / Tarif enfant : 5 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

«Ô fil de l’eau »

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Château de Montigny avec la complicité de la compagnie Antre de Rêves invite le photographe Eric Sanger-Monteros pour une exposition photographique.

Les visiteurs pourront découvrir le Château de Montigny, son parc, son histoire, son architecture et profiter de cette visite pour contempler les oeuvres du photographe.

« Ô fil de l’eau » est une exploration de l’eau en mouvement, de sa poésie. C’est une invitation à la contemplation et à se perdre dans les méandres d’une eau toujours en mouvement.

C’est dans les eaux fraiches et sauvages des gorges de la Vis dans le Larzac qu’Eric Sanger-Monteros a fixé l’objectif de son appareil. Entre méditation, contemplation et précision, il saisit l’eau pure dans son mouvement. Il y capture les reflets ephémères. Aucune photo de se ressemble et l’instant saisi est unique.

L’eau se sublime, devient abstraite, et capte notre regard. C’est alors qu’hypnotisés, nous entrons dans un monde infini de nuances, de couleurs et de formes.

Pour ses impressions, le photographe varie entre tirages traditionnels et tirages sur plaque d’aluminium qui donne toutes les nuances et la profondeur de l’instant saisi.

« J’aime capter les scènes oniriques du monde qui nous entoure, tenter de rendre leur esthétique, leur poésie et leur mystère à travers la photographie.

La photo doit sublimer le réel et inviter à l’évasion de l’âme. Pour cela, simplicité et parcimonie sont essentielles. Photographier l’esquisse d’un mouvement plutôt que le mouvement lui-même, travailler avec peu de lumière, présenter d’irréprochables nettetés émergeants de flous très doux, très onctueux. Laisser une large part à l’ambiguïté et à l’indécision pour que le regard se perde, s’ouvre à l’imaginaire et puisse avoir sa propre lecture.

Je pense la photographie comme l’alliance de la méditation et de la poésie.

La méditation pour, lors de la prise de vue, être totalement disponible, ouvert à l’intuition, aux sens et aux émotions.

La poésie pour sublimer l’émotion ressentie et produire des photos qui touchent l’âme.»

Eric Sanger Monteros

Château de Montigny-Perreux 89120 Charny-Orée-de-Puisaye Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 09 91 49 39 https://www.chateaudemontignyenpuisaye.fr/ https://www.facebook.com/montigny.chateau.5 Le château présente un plan en fer à cheval et est ponctué de quatre tours circulaires. Sur la façade postérieure, se trouve un beau fronton sculpté en terre cuite. La façade antérieure a été modifiée au début du XXe siècle par la construction d’une grosse tour polygonale. La famille d’Estampes, qui a acquis cette propriété en 1836, a largement transformé les intérieurs. Derrière les écuries du château, la faïencerie de Montigny a fonctionné de 1735 à 1812 et a été détruite après la Révolution.

En 1997, les façades et les toitures du château, le portail ainsi que sa grille, l’allée perspective reliant le château à la grille d’entrée ont été inscrits aux Monuments historiques. en voiture par la D57 depuis Perreux ou Saint-Martin-sur-Ouanne. Parking gratuit.

« Ô fil de l’eau »

©A2RCie & Eric Sanger Monteros