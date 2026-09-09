O Mon Fleuve, édition 2, Maison de la Nature et de l’Environnement, Bordeaux

Informations pratiques

O Mon Fleuve, édition 2 Dimanche 20 septembre, 13h00 Maison de la Nature et de l’Environnement Gironde

Accès gratuit, évènément intergénérationnel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ô Mon Fleuve revient pour une deuxième édition !

Une grande journée festive, artistique et participative consacrée à la Garonne, à celles et ceux qui la font vivre, et aux manières de mieux la connaître et la préserver.

Pensé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Ô Mon Fleuve invite à regarder le fleuve autrement : comme un patrimoine vivant, fragile et commun, mais aussi comme un formidable terrain de jeu, de rencontres et d’imagination.

Au programme :

– l’inauguration de la fresque de la MNE à partir de 13h30

– des concerts et des interventions musicales

– une comédie musicale participative et décalée avec le « Parlement des Glaces » à 17h30,

– une fanfare itinérante pour accompagner les déplacements et créer la surprise

– une exposition

– ainsi qu’un Village du Fleuve réunissant associations, artistes, scientifiques et acteurs engagés du territoire.

Petits et grands pourront participer à des ateliers courts, ludiques et accessibles autour de la qualité de l’eau, des écogestes, de l’empreinte carbone, de la biodiversité et de l’assainissement écologique. Des expositions, jeux, expériences et démonstrations permettront de découvrir concrètement les initiatives qui contribuent à un avenir plus soutenable.

Des balades et explorations AUTOUR et SUR la Garonne proposeront également de prendre le temps d’observer le fleuve, ses paysages et ses milieux naturels, avec des regards croisés entre pratiques nautiques, culture, musique et vulgarisation scientifique.

La journée sera aussi ponctuée par le lancement d’un concours consacré aux projets low-tech a 17h. Des porteuses et porteurs de projets viendront présenter leurs idées et partager leurs imaginaires pour répondre aux enjeux écologiques de demain.

Ô Mon Fleuve, c’est une invitation à se retrouver au bord de l’eau, à découvrir les projets du territoire, à participer, apprendre, écouter, danser et faire circuler les idées. Une fête conviviale et engagée, à vivre en famille, entre ami·es ou simplement par curiosité.

Spectacle vivant · musique · fanfare · balades · ateliers · expositions · rencontres · initiatives écologiques · projets low-tech**

Maison de la Nature et de l’Environnement 2 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 35 54 13 23 https://www.mne-bordeauxaquitaine.org/accueil Créée en 1983, la Maison de la Nature et de l’Environnement Bordeaux-Aquitaine (MNE) est une tête de réseau associative qui regroupe une cinquantaine de structure de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) engagée dans la transition socio-écologique et active sur Bordeaux et toute la Gironde, voire au-delà, autour de thématiques variées (climat, agriculture, mobilités, déchets, habitat, biodiversité, etc.) et de typologies d’actions complémentaires (sensibilisation, plaidoyer, mobilisation).

Le tiers-lieu de la MNE, ouvert depuis 2023, est un espace de travail et de rencontres, un lieu d’émergence et d’accompagnement de projets éco-responsables situé sur la rive droite de Bordeaux, en tout bord de Garonne.

Ô Mon Fleuve revient pour une deuxième édition !

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