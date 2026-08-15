Ô MON PAÏS CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
mercredi 23 septembre 2026 · CAFE THEATRE LES 3T · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
Ô MON PAÏS
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-14 2026-10-24 2026-11-10 2026-11-26 2026-12-01 2026-12-16 2026-12-23
Francis, maire d’un petit village du sud-ouest, veut sauver par tous les moyens le théâtre de sa commune menacé de fermeture par la baisse des subventions.
Encouragé par sa vivifiante troupe de comédiens amateurs, du cru, il décide de faire venir un metteur en scène parisien renommé. Attendu par tous comme le messie il débarque enfin, mais ça s’annonce compliqué comment diriger ces paysans qui confondent Roxanne et Juliette, Molière et Feydeau, d’autant plus lorsqu’on s’appelle Baptiste De La Verrière ?! Un choc des cultures hilarant…! 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com
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English :
Francis, the mayor of a small village in the south-west of France, is determined to save the local theater, which is threatened with closure due to a drop in subsidies.
L’événement Ô MON PAÏS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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