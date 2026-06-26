Béziers

Ô NUIT MATHIEU PORDOY

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Mathieu Pordoy interprète les plus beaux Nocturnes et Clairs de lune de Beethoven, Chopin et Debussy.

Depuis toujours, la nuit inspire les compositeurs, entre rêverie, passion et mystère. Le pianiste Mathieu Pordoy, collaborateur de prestigieuses scènes internationales et de l’Académie de l’Opéra national de Paris, vous invite à un voyage musical à travers les plus beaux Nocturnes et Clairs de lune . Au programme Beethoven, Chopin et Debussy… .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : Ô NUIT MATHIEU PORDOY

Mathieu Pordoy performs the most beautiful Nocturnes and Clair de Lune pieces by Beethoven, Chopin, and Debussy.

L’événement Ô NUIT MATHIEU PORDOY Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34