O.R.B • Butterfly Bulldozer SUPERSONIC Paris
O.R.B • Butterfly Bulldozer SUPERSONIC Paris vendredi 5 juin 2026.
O.R.B (22h30)
(Heavy psych – Geelong, AUS)
ORB est un trio de heavy-psych originaire de Geelong, en Australie, qui mêle riffs doom, proto-metal saturé et groove cosmique. Composé de Zak Olsen, Daff Gravolin et John Zacharias, le groupe est passé de simples jam sessions informelles à l’un des groupes de rock psychédélique underground les plus marquants d’Australie.
Sur scène, ORB se présente comme un trio puissant, brut et improvisé : bruyant, hypnotique et heavy, sans prétention. Avec un pied dans le hard rock classique et l’autre dans les confins de l’expérimentation psychédélique, ORB continue d’évoluer tout en restant indéniablement fidèle à lui-même.
https://youtu.be/kJeVuZiWFf4?si=JAaU-8qRAME1k7X1
BUTTERFLY BULLDOZER (21h30)
(Art rock – Howlin’ Banana Records – Nantes, FR)
Piloté par le Captain Fuzz, OB-1, Zarkor, Rocket et le Professor Tricks, Butterfly Bulldozer poursuit son odyssée cosmique avec un deuxième EP prévu pour le 29 mai 2026, une nouvelle étape d’un projet conceptuel né en 2021. Après le prologue racontant la genèse du vaisseau et l’union de l’équipage, Cosmic Matters marque le premier envol : le Butterfly Bulldozer quitte l’orbite d’une planète en déclin pour s’enfoncer dans l’immense inconnu.
Signé sur MOSTÄ et Howlin’ Banana Records, ce second EP affirme une identité plus définie art rock, où le psychédélisme spatial se heurte à l’urgence post-punk. Les grooves se font plus tranchants, les textures plus denses, oscillant entre dérives kraut, explosions noise et refrains hallucinés. Si l’ombre de Squid et Pond plane toujours, Butterfly Bulldozer trace désormais sa propre trajectoire, plus libre et résolument tournée vers l’avant.
Ce chapitre raconte la traversée : l’apesanteur, les pannes, les visions, et la lutte intérieure d’un équipage lancé dans le vide, fuyant un monde à bout de souffle pour rejoindre Mars Il. Un EP comme journal de bord électrique, nerveux et cosmique, annonçant la suite d’un voyage qui ne fait que commencer.
Les 3 influences : Squid, Pond, Idles
https://www.youtube.com/@ButterflyBulldozer
La suite de la programmation arrive très vite !
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Vendredi 5 Juin 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… King Gizzard, Tame Imapala & Ty Segall
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6f1nTBLEf https://fb.me/e/6f1nTBLEf
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