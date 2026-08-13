OBAKÉ Langogne
samedi 26 septembre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
OBAKÉ
Langogne Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Obaké c’est la traversée de deux créatures métamorphes dans le monde des humains.
Duo inséparable, Parpaing et Moellon sont appelés pour effectuer une tâche dont le sens nous échappe. Ils arpentent les lieux de leurs corps malléables et avec une sensibilité à fleur de peau…
Réservation obligatoire, jauge limitée.
Obaké c’est la traversée de deux créatures métamorphes dans le monde des humains.
Duo inséparable, Parpaing et Moellon sont appelés pour effectuer une tâche dont le sens nous échappe. Ils arpentent les lieux de leurs corps malléables et avec une sensibilité à fleur de peau. On les voit souligner nos architectures, pister l’invisible et utiliser tout ce qui est à la portée pour progresser dans leur recherche.
Dans un univers où la magie et le sacré côtoient la bêtise, on pose un oeil nouveau sur nos espaces publics et les êtres qui nous entourent.
Dans le cadre de Festiv’Allier la Saison en partenariat avec Les Fadarelles et la Ville de Langogne.
Réservation obligatoire, jauge limitée. .
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Obak%E9 is the journey of two shape-shifting creatures into the human world.
An inseparable duo, Parpaing and Moellon are called upon to carry out a task whose meaning eludes us. They explore their surroundings with their malleable bodies and with a keen sensitivity…
Reservations required; limited seating.
L’événement OBAKÉ Langogne a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Langogne
À voir aussi à Langogne (Lozère)
- CONCERT BAROQUE CLAVECIN Langogne 18 août 2026
- CONFÉRENCE LA TRANSHUMANCE SUR LES HAUTES TERRES DU GÉVAUDAN Langogne 20 août 2026
- VIDE GRENIERS Langogne 23 août 2026
- SWIMBIKE DES 3 LACS Langogne 27 août 2026
- FORUM DES ASSOCIATIONS Langogne 4 septembre 2026