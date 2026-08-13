Informations pratiques

Langogne

OBAKÉ

Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Obaké c’est la traversée de deux créatures métamorphes dans le monde des humains.

Duo inséparable, Parpaing et Moellon sont appelés pour effectuer une tâche dont le sens nous échappe. Ils arpentent les lieux de leurs corps malléables et avec une sensibilité à fleur de peau…

Réservation obligatoire, jauge limitée.

Obaké c’est la traversée de deux créatures métamorphes dans le monde des humains.

Duo inséparable, Parpaing et Moellon sont appelés pour effectuer une tâche dont le sens nous échappe. Ils arpentent les lieux de leurs corps malléables et avec une sensibilité à fleur de peau. On les voit souligner nos architectures, pister l’invisible et utiliser tout ce qui est à la portée pour progresser dans leur recherche.

Dans un univers où la magie et le sacré côtoient la bêtise, on pose un oeil nouveau sur nos espaces publics et les êtres qui nous entourent.

Dans le cadre de Festiv’Allier la Saison en partenariat avec Les Fadarelles et la Ville de Langogne.

Réservation obligatoire, jauge limitée. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Obak%E9 is the journey of two shape-shifting creatures into the human world.

An inseparable duo, Parpaing and Moellon are called upon to carry out a task whose meaning eludes us. They explore their surroundings with their malleable bodies and with a keen sensitivity…

Reservations required; limited seating.

L’événement OBAKÉ Langogne a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Langogne