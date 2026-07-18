Obéissance canine + C.S.A.U. NARP Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Obéissance canine + C.S.A.U.

NARP 5551 Chemin d’en Hill Biscarrosse Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :

2026-10-20

– Passage du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation, parfois nécessaire pour accéder à des compétitions, ou simplement pour le plaisir de travailler les chiens vers un objectif accessible autour de petits exercices simples.

– Concours initiation à l’obéissance , nouveau programme entre le CSAU et le Brevet National d’Obéissance. Pour y participer, le chien doit posséder la licence 2026.

Renseignements et inscriptions contactez le Club. .

NARP 5551 Chemin d’en Hill Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine krinelesage@gmail.com

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English : Obéissance canine + C.S.A.U.

L’événement Obéissance canine + C.S.A.U. Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Grands Lacs