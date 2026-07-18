UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Biscarrosse

Obéissance canine + C.S.A.U. NARP Biscarrosse

mardi 20 octobre 2026 · NARP · Biscarrosse

Obéissance canine + C.S.A.U. NARP Biscarrosse

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
NARP
Adresse
5551 Chemin d'en Hill
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
16 16 16

Biscarrosse

Obéissance canine + C.S.A.U.

NARP 5551 Chemin d’en Hill Biscarrosse Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00

Date(s) :
2026-10-20

– Passage du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation, parfois nécessaire pour accéder à des compétitions, ou simplement pour le plaisir de travailler les chiens vers un objectif accessible autour de petits exercices simples.

– Concours initiation à l’obéissance , nouveau programme entre le CSAU et le Brevet National d’Obéissance. Pour y participer, le chien doit posséder la licence 2026.

Renseignements et inscriptions contactez le Club.   .

NARP 5551 Chemin d’en Hill Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine   krinelesage@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Obéissance canine + C.S.A.U.

L’événement Obéissance canine + C.S.A.U. Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Grands Lacs

À voir aussi à Biscarrosse (Landes)