Obéissance canine + C.S.A.U. NARP Biscarrosse
mardi 20 octobre 2026 · NARP · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Obéissance canine + C.S.A.U.
NARP 5551 Chemin d’en Hill Biscarrosse Landes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 18:00:00
Date(s) :
2026-10-20
– Passage du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation, parfois nécessaire pour accéder à des compétitions, ou simplement pour le plaisir de travailler les chiens vers un objectif accessible autour de petits exercices simples.
– Concours initiation à l’obéissance , nouveau programme entre le CSAU et le Brevet National d’Obéissance. Pour y participer, le chien doit posséder la licence 2026.
Renseignements et inscriptions contactez le Club. .
NARP 5551 Chemin d’en Hill Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine krinelesage@gmail.com
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English : Obéissance canine + C.S.A.U.
L’événement Obéissance canine + C.S.A.U. Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Grands Lacs
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