Objectif Apprentissage (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
mercredi 8 juillet 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Objectif Apprentissage (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-08 2026-09-23
Tu as des questions sur ton orientation ? Tu cherches un apprentissage ? Tu souhaites booster tes candidatures ? La Chambre des Métiers et de l’Artisanat est là pour t’accompagner et te conseiller !
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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
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L’événement Objectif Apprentissage (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-07-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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