Informations pratiques

Chartres

Objectif Apprentissage (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-08 2026-09-23

Tu as des questions sur ton orientation ? Tu cherches un apprentissage ? Tu souhaites booster tes candidatures ? La Chambre des Métiers et de l’Artisanat est là pour t’accompagner et te conseiller !

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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Do you have questions about your career path? Are you looking for an apprenticeship? Do you want to give your job applications a boost? The Chamber of Trades and Crafts is here to support and advise you!

L’événement Objectif Apprentissage (Orientation, métier) Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-07-02 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES