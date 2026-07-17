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Objectif Rentrée, Espace Franquin à Angoulême, Angoulême

mercredi 16 septembre 2026 · Espace Franquin à Angoulême · Angoulême

Objectif Rentrée, Espace Franquin à Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Espace Franquin à Angoulême
Adresse
1 Boulevard Berthelot, 16006 Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
Entrée libre

Objectif Rentrée Mercredi 16 septembre, 13h00 Espace Franquin à Angoulême Charente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T13:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T13:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Vous avez moins de 30 ans et vous êtes à la recherche d’une formation, d’un contrat d’apprentissage, d’une mission de service civique ? Ou tout simplement vous n’avez pas de piste pour la rentrée ? Le Forum objectif rentrée est fait pour vous !

Organisé par la Mission Locale du Grand Angoumois en partenariat avec l’ERIP de l’Angoumois. Plus de 30 organismes seront présents !

Au programme :
– Des stands d’organismes de formation (apprentissage et formations).
– Un stand de découverte des métiers et formations scientifiques avec l’Espace Mendes France.
– Des stands d’information et conseil (départs à l’étranger, volontariat, vie quotidienne…).
– Et un Speed-dating Service Civique pour rencontrer les organismes qui proposent des missions.

Entrée libre et gratuite.
N’oubliez pas d’amener plusieurs CV !

Espace Franquin à Angoulême 1 Boulevard Berthelot, 16006 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Salon organisé en partenariat avec la Mission locale de l’Angoumois qui permet de mettre en relation les jeunes sans solution avec les organismes de formation ou les services d’orientation.

forum objectif rentrée

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