Objectifs Cathédrales à Nevers, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers

Informations pratiques

Objectifs Cathédrales à Nevers 18 – 20 septembre Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir 200 ans d’histoire de la photographie à travers celle de la cathédrale.

Dès l’apparition des premiers procédés photographiques, les cathédrales ont été abondamment photographiées dans le cadre de l’étude des édifices ou des objets mobiliers, pendant les campagnes de travaux ou encore au lendemain de sinistres… L’exposition retrace ainsi plus d’un siècle d’histoire de ces monuments. Les photographies, réalisées de 1883 à nos jours, témoignent à la fois de l’évolution des techniques photographiques et des transformations des cathédrales de la région au fil du temps.

Cette exposition se décline dans les six cathédrales de Bourgogne-Franche-Comté à Autun, Besançon, Dijon, Nevers, Saint-Claude et Sens. Vous pourrez en apprendre plus sur ces monuments exceptionnels et l’histoire de la photographie.

L’exposition Objectif cathédrales, réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, est labellisée « Bicentenaire de la photographie ».

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Rue du Cloitre Saint Cyr, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://www.nevers-tourisme.com/sit/cathedrale-saint-cyr-sainte-julitte La cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte présente la particularité de posséder deux chœurs, l’un roman à l’Ouest, l’autre gothique à l’Est. Le chœur roman se distingue par la crypte et le gigantesque Christ en Gloire peint sur la voute en cul-de-four de l’abside. Le chevet gothique, quant à lui, offre aux visiteurs un condensé d’histoire architecturale entre le baptistère du VIe siècle et les vitraux du XXe siècle. En effet la cathédrale offre une autre particularité, celle de posséder des vitraux contemporains. Cette initiative fait suite à la destruction en quasi totalité des verrières lors du bombardement aérien du 16 juillet 1944. En vue de la conception des vitraux le choix s’est porté sur différents peintres parmi les plus importants tel que Viallat, Alberola, Honegger et Rouan.

L’exposition Objectif cathédrales, réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté, présente le patrimoine photographique et la richesse des cathédrales…

© Gaëlle Huber – DRAC BFC