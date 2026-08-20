Observation des étoiles Esplanade du château Les Baux-de-Provence
dimanche 13 décembre 2026 · Esplanade du château · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Observation des étoiles
Dimanche 13 décembre 2026 de 19h à 23h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 19:00:00
fin : 2026-12-13 23:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Loin des sources de pollution lumineuse, le village perché offre un cadre privilégié pour l’observation des étoiles.
Observation du ciel d’hiver
Soirée astronomie consacrée à l’observation du ciel d’hiver sur l’Esplanade du Château des Baux, avec mise à disposition de télescopes et accompagnement par des astronomes amateurs. L’hiver offre des conditions idéales pou l’observation grâce à un ciel souvent plus dégagé et plus limpide.
Payant, sur réservation à l’Office de tourisme. .
Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Far from sources of light pollution, this hilltop village offers an ideal setting for stargazing.
L’événement Observation des étoiles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Baux de Provence
À voir aussi à Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Exposition Patrick PENRAD Vision futuriste Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 1 septembre 2026
- Exposition Suite en Bleu de Didier Le Gleuher Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence 1 septembre 2026
- Exposition SCULPTILIA 5 d’Elisabeth Cibot Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 16 septembre 2026
- Exposition Virginie ARENT et Pascal THOUVENIN Lumières abstraites Place De l’église Les Baux-de-Provence 16 septembre 2026
- Journée Européenne du Patrimoine Esplanade du château Les Baux-de-Provence 19 septembre 2026