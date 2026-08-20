Observation des étoiles Esplanade du château Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Observation des étoiles

Dimanche 13 décembre 2026 de 19h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 19:00:00

fin : 2026-12-13 23:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Loin des sources de pollution lumineuse, le village perché offre un cadre privilégié pour l’observation des étoiles.

Observation du ciel d’hiver

Soirée astronomie consacrée à l’observation du ciel d’hiver sur l’Esplanade du Château des Baux, avec mise à disposition de télescopes et accompagnement par des astronomes amateurs. L’hiver offre des conditions idéales pou l’observation grâce à un ciel souvent plus dégagé et plus limpide.

Payant, sur réservation à l’Office de tourisme. .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

Far from sources of light pollution, this hilltop village offers an ideal setting for stargazing.

L’événement Observation des étoiles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme des Baux de Provence