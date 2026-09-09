Observer, identifier, comprendre la flore, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire botanique national de Brest - Salle de conférences · Brest
Informations pratiques
Observer, identifier, comprendre la flore 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Avant de protéger les plantes, il faut les connaître. Cette animation présente les trois outils mobilisés pour acquérir cette connaissance : les prospections de terrain, la bibliographie botanique et les herbiers.
En croisant ces différentes sources, les botanistes identifient les espèces et produisent les données et les connaissances nécessaires pour suivre l’évolution de leur répartition et orienter les actions de conservation.
Les visiteurs pourront s’initier à la détermination de quelques plantes et découvrir eCalluna, une application en ligne pour consulter la répartition géographique des plantes dans l’Ouest de la France, et suivre l’évolution de leur présence au fil du temps et à différentes échelles géographiques.
Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« link »: « https://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-et-donnees/ecalluna »}] Accès par la rue Antoine Prigent
Avant de protéger les plantes, il faut les connaître. Cette animation présente les trois outils mobilisés pour acquérir cette connaissance.
© C. Laroche (CBN de Brest)
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