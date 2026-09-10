Obsession, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Obsession Samedi 26 septembre, 20h30 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:18:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:18:00+02:00

Séance suivie d’un échange et précédée d’une pause gourmande

Ne manquez pas à 18h BACKROOMS !

Pensez au Pass RDV avec la peur : 2 films + pause gourmande = 7€ (+31 ans) / 5€ (-31 ans)

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=K2XOC »}]

Rdv avec la peur – Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou ? Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d’exaucer n’importe quel souhait. Son crush de toujours tombe al… Luxy Obsession