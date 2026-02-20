Obsession Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Obsession

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 11:00:00

fin : 2027-03-03 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Pour sa réouverture, le LaM repense l’accrochage de sa collection avec un nouveau parcours thématique et original intitulé _Obsession_.

Pensé comme une exposition, il explore la répétition, la permanence et l’intensité créatrice tout au long des XXe et XXIe siècles à travers un dialogue inédit entre art moderne, art brut et art contemporain.

Certaines salles monographiques dédiées à de grandes figures de l’art telles que Amedeo Modigliani, Henry Darger ou Miriam Cahn alternent avec des espaces thématiques offrant une relecture vivante et renouvelée de la collection.

Pour enrichir cette expérience, des pièces exceptionnelles du Centre national des arts plastiques (Cnap), et de récentes acquisitions, comme un rare dessin d’Amedeo Modigliani, viennent ponctuer le parcours, créant de nouveaux rapprochements et des dialogues inattendus.

Le second volet de ce parcours, présenté dans le bâtiment conçu par Manuelle Gautrand, encore fermé pour le moment, sera dévoilé à partir du 13 juin prochain. Principalement consacré à l’art brut, il développera la thématique de l’obsession à travers plusieurs axes, tels que le rituel, l’écriture automatique, le spiritisme, l’arpentage, le jardin ou encore les inventeurs. Vous pourrez y retrouver un ensemble monographique d’oeuvres d’Auguste Forestier, les artistes Spirites, les totems de Théo Wiesen, mais aussi d’autres œuvres majeures de la collection du musée.

Commissariat

**Sébastien Faucon**, Directeur du LaM

**Marie-Amélie Senot**, Responsable du fonds d’art contemporain

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Jeremy Shaw, _Cathartic illustration (Amplified)_, 2024. Acquisition en 2025. Collection du LaM. Courtesy de l’artiste et de Bradley Ertaskiran.

Pour sa réouverture, le LaM repense l’accrochage de sa collection avec un nouveau parcours thématique et original intitulé _Obsession_.

Pensé comme une exposition, il explore la répétition, la permanence et l’intensité créatrice tout au long des XXe et XXIe siècles à travers un dialogue inédit entre art moderne, art brut et art contemporain.

Certaines salles monographiques dédiées à de grandes figures de l’art telles que Amedeo Modigliani, Henry Darger ou Miriam Cahn alternent avec des espaces thématiques offrant une relecture vivante et renouvelée de la collection.

Pour enrichir cette expérience, des pièces exceptionnelles du Centre national des arts plastiques (Cnap), et de récentes acquisitions, comme un rare dessin d’Amedeo Modigliani, viennent ponctuer le parcours, créant de nouveaux rapprochements et des dialogues inattendus.

Le second volet de ce parcours, présenté dans le bâtiment conçu par Manuelle Gautrand, encore fermé pour le moment, sera dévoilé à partir du 13 juin prochain. Principalement consacré à l’art brut, il développera la thématique de l’obsession à travers plusieurs axes, tels que le rituel, l’écriture automatique, le spiritisme, l’arpentage, le jardin ou encore les inventeurs. Vous pourrez y retrouver un ensemble monographique d’oeuvres d’Auguste Forestier, les artistes Spirites, les totems de Théo Wiesen, mais aussi d’autres œuvres majeures de la collection du musée.

Commissariat

**Sébastien Faucon**, Directeur du LaM

**Marie-Amélie Senot**, Responsable du fonds d’art contemporain

![](/sites/default/files/inline-images/CNAP_logo%20double%20ligne%20fond%20transparent%20300%20dpi.png)



Jeremy Shaw, _Cathartic illustration (Amplified)_, 2024. Acquisition en 2025. Collection du LaM. Courtesy de l’artiste et de Bradley Ertaskiran. .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

For its reopening, the LaM is rethinking the way it displays its collection, with a new, original thematic route entitled _Obsession_.

Conceived as an exhibition, it explores repetition, permanence and creative intensity throughout the 20th and 21st centuries, through an unprecedented dialogue between modern art, art brut and contemporary art.

Monographic rooms dedicated to major art figures such as Amedeo Modigliani, Henry Darger and Miriam Cahn alternate with thematic spaces offering a lively and renewed rereading of the collection.

To enrich this experience, exceptional pieces from the Centre national des arts plastiques (Cnap) and recent acquisitions, such as a rare drawing by Amedeo Modigliani, punctuate the tour, creating new connections and unexpected dialogues.

The second part of the tour, presented in the Manuelle Gautrand-designed building, still closed for the time being, will be unveiled from June 13. Mainly devoted to Art Brut, it will develop the theme of obsession through several axes, such as ritual, automatic writing, spiritualism, surveying, the garden and inventors. You’ll find a monographic collection of works by Auguste Forestier, the Spiritist artists, Théo Wiesen?s totems and other major works from the museum?s collection.

Curated by

**Sébastien Faucon**, Director of LaM

**Marie-Amélie Senot**, Head of the Contemporary Art Collection

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Jeremy Shaw, _Cathartic illustration (Amplified)_, 2024. Acquired 2025. Collection du LaM. Courtesy of the artist and Bradley Ertaskiran.

L’événement Obsession Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-05-28 par Hauts-de-France Tourisme