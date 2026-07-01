Octet, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
mardi 23 mars 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Octet Mardi 23 mars 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-23T20:00:00+01:00 – 2027-03-23T21:40:00+01:00
Fin : 2027-03-23T20:00:00+01:00 – 2027-03-23T21:40:00+01:00
Cie Mise à Feu
Création 2027
Après Diva Syndicat, Noémie Lamour et Gentiane Pierre s’emparent de Octet, la comédie musicale a cappella de Dave Malloy, créée à New York en 2019, qu’elles présentent pour la première fois en France.
Huit internautes participent à un groupe de soutien pour lutter contre leurs addictions numériques. Quatre femmes et quatre hommes témoignent de leurs usages compulsifs, du scroll à Candy Crush, en passant par les théories complotistes. Mêlant critique contemporaine acérée à la musique a cappella, Octet propose une exploration à la fois drôle, intime et profondément émouvante de nos vies connectées.
À la croisée du théâtre musical et de la réflexion sociale, le spectacle ouvre un espace de partage, d’échange et d’introspection avec le public.
Avertissements : parcours invitant les spectateurs à se délester de leurs objets connectés à l’entrée en salle. Ce spectacle reflète la diversité d’Internet et aborde des thèmes pouvant heurter la sensibilité du public.
Merci de vous référer à l’âge minimum conseillé.
Avec : Simon Catrice, Anthéa Chauvière, Vincent Gilliéron, Denis Mignien, Malaika Lacy, Pierre Lhenri, Karine Sérafin, Maëva Simmonet, Auteur, musique, livret, paroles et arrangements vocaux : Dave Malloy, Traduction française et adaptation : Stéphane Laporte, Mise en scène : Noémie Lamour & Gentiane Pierre, Direction musicale : Charlotte Gauthier, Création lumières : Alix Veillon, Scénographie : Caroline Oriot, Costumes : Agathe Trotignon
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027 comédie musicale a cappella chanson
Maeva Simonnet
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