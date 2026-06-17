Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors Bourg-de-Péage
vendredi 16 octobre 2026 · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors
155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-23
LE PROGRAMME D’OCTOBRE
Gros mois de compétition en vue ! Du bloc américain aux finales mondiales au Chili, venez vibrer devant les écrans de The Roof Vercors.
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155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
OCTOBER’S SCHEDULE:
A big month of competition is coming up! From the American bouldering competition to the World Finals in Chile, come experience the excitement on the big screens at The Roof Vercors.
L’événement Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-25 par Valence Romans Tourisme
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