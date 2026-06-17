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AGENDA · Bourg-de-Péage

Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors Bourg-de-Péage

vendredi 16 octobre 2026 · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
155 allée des deux sœurs
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors

155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-23

LE PROGRAMME D’OCTOBRE

Gros mois de compétition en vue ! Du bloc américain aux finales mondiales au Chili, venez vibrer devant les écrans de The Roof Vercors.
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155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22  evenement-vercors@theroof.fr

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English :

OCTOBER’S SCHEDULE:

A big month of competition is coming up! From the American bouldering competition to the World Finals in Chile, come experience the excitement on the big screens at The Roof Vercors.

L’événement Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-25 par Valence Romans Tourisme

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