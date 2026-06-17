Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors

155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-23

LE PROGRAMME D’OCTOBRE



Gros mois de compétition en vue ! Du bloc américain aux finales mondiales au Chili, venez vibrer devant les écrans de The Roof Vercors.

.

155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OCTOBER’S SCHEDULE:

A big month of competition is coming up! From the American bouldering competition to the World Finals in Chile, come experience the excitement on the big screens at The Roof Vercors.

L’événement Octobre Diffusion des Coupes du Monde d’Escalade en Direct à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-25 par Valence Romans Tourisme