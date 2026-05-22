Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026 quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 11:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

L’Établissement Français du Sang organise l’événement Mon Sang Pour Les Autres à La Rochelle.

.

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Établissement Français du Sang organizes the Mon Sang Pour Les Autres event in La Rochelle.

L’événement Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle