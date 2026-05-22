Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026 quai Louis Prunier La Rochelle
Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026 quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 9 octobre 2026.
La Rochelle
Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 11:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-09
L’Établissement Français du Sang organise l’événement Mon Sang Pour Les Autres à La Rochelle.
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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Établissement Français du Sang organizes the Mon Sang Pour Les Autres event in La Rochelle.
L’événement Octobre Mon Sang Pour Les Autres 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
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