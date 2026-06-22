Gond-Pontouvre

Octobre Rose 2026 à Gond-Pontouvre

Parvis de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Marche familiale, habillez-vous en rose, urne à disposition pour soutenir la ligue contre le cancer.

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Parvis de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr

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English :

Family walk, dress in pink, box available to support the league against cancer.

L’événement Octobre Rose 2026 à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême