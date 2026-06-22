Octobre Rose 2026 à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre
Octobre Rose 2026 à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre dimanche 4 octobre 2026.
Gond-Pontouvre
Octobre Rose 2026 à Gond-Pontouvre
Parvis de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Marche familiale, habillez-vous en rose, urne à disposition pour soutenir la ligue contre le cancer.
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Parvis de l’hôtel de ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 72 40 ville@gond-pontouvre.fr
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English :
Family walk, dress in pink, box available to support the league against cancer.
L’événement Octobre Rose 2026 à Gond-Pontouvre Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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