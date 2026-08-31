Octobre Rose à Sanguinet avenue des grands lacs Sanguinet

Informations pratiques

Sanguinet

Octobre Rose à Sanguinet

avenue des grands lacs Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

L’édition 2026 Octobre Rose réserve bien des surprises! La journée sera sportive avec des marches, avec une nouveauté un rallye vélo pour découvrir Sanguinet autrement, de la danse,..etc. Les enfants ne sont pas oubliés ,de nombreuses activités les attendent. Tout cela en musique et avec bonne humeur autour de la bodega et d’un repas proposé sous les halles couvertes. Vous pourrez aussi nous retrouver au stand dédié à l’action Octobre Rose et découvrir le yoga adapté.. Une très belle journée tous vêtus de rose. .

avenue des grands lacs Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine rosesdoctobresanguinet@gmail.com

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English : Octobre Rose à Sanguinet

L’événement Octobre Rose à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs