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AGENDA · Argelès-Gazost

Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

dimanche 4 octobre 2026 · Avenue Adrien Hébrard · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Avenue Adrien Hébrard
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Argelès-Gazost

Octobre Rose

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

L’association Octobre Rose vous donne rendez-vous pour une journée solidaire, festive et engagée, placée sous le signe du partage et du soutien dans la lutte contre le cancer.
Programme en cours d’élaboration.
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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50  octobrerose.argeles65@gmail.com

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English :

The Pink October Association invites you to a day of solidarity, celebration, and activism, dedicated to sharing and supporting the fight against cancer.
The program is currently being developed.

L’événement Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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