Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Octobre Rose

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’association Octobre Rose vous donne rendez-vous pour une journée solidaire, festive et engagée, placée sous le signe du partage et du soutien dans la lutte contre le cancer.

Programme en cours d’élaboration.

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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50 octobrerose.argeles65@gmail.com

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English :

The Pink October Association invites you to a day of solidarity, celebration, and activism, dedicated to sharing and supporting the fight against cancer.

The program is currently being developed.

L’événement Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65