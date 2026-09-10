Octobre Rose Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost
dimanche 4 octobre 2026 · Avenue Adrien Hébrard · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Octobre Rose
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’association Octobre Rose vous donne rendez-vous pour une journée solidaire, festive et engagée, placée sous le signe du partage et du soutien dans la lutte contre le cancer.
Programme en cours d’élaboration.
.
Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 95 91 50 octobrerose.argeles65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pink October Association invites you to a day of solidarity, celebration, and activism, dedicated to sharing and supporting the fight against cancer.
The program is currently being developed.
L’événement Octobre Rose Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
- Initiation aux crayons aquarelle Les fleurs des montagnes Boutique l’Artisanal Argelès-Gazost 10 septembre 2026
- Flânerie poétique Le pommier Espace de la Gare Argelès-Gazost 10 septembre 2026
- Conférence Quand les Pyrénées tremblent Maison de la Montagne Argelès-Gazost 11 septembre 2026
- Tour du Lavedan Avenue Maréchal Foch Argelès-Gazost 12 septembre 2026
- Conférence Nos lacs de montagne changent Maison de la Montagne Argelès-Gazost 12 septembre 2026