Octobre Rose Concert Mélodies en rose au Château de Chantilly Chantilly

Informations pratiques

Chantilly

Octobre Rose Concert Mélodies en rose au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Chaque année, le mois d’octobre se pare de rose pour soutenir une cause essentielle la lutte contre le cancer du sein. L’ensemble Le Ménestrel prête sa musique à cette cause et réunit pour l’occasion son orchestre d’harmonie, ses chœurs, ses solistes et sa classe de théâtre.

Chaque année, le mois d’octobre se pare de rose pour soutenir une cause essentielle la lutte contre le cancer du sein.

C’est dans cet esprit de mobilisation que les Grandes Écuries de Chantilly accueillent le concert Mélodies en rose, donné au profit de l’association Les Rubans de la Vie. Sollicité par l’association, l’ensemble Le Ménestrel, conservatoire de Chantilly, prête sa musique à cette cause et réunit pour l’occasion son orchestre d’harmonie, ses chœurs, ses solistes et sa classe de théâtre.

La soirée s’ouvrira sur une trentaine de minutes avec l’orchestre d’harmonie du Ménestrel, autour de pages aussi variées que The Mandalorian (Star Wars), Les Aristochats, un Michael Jackson Hit Mix, Moment for Morricone (avec les chœurs du Ménestrel) et le Sing Sing Sing de Benny Goodman.

Les chœurs du Ménestrel prendront ensuite le relais autour de quelques grandes chansons françaises La Tendresse (Hubert Giraud), L’Oiseau et l’Enfant (Jean-Paul Cara), Emmenez-moi (Charles Aznavour) et Le Tourbillon de la vie (Serge Rezvani).

La soirée se poursuivra avec un moment de chant et piano porté par la jeune soprano soliste Héloïse Frachey l’Ave Maria de Gounod, Les Oiseaux dans la charmille (extrait des Contes d’Hoffmann d’Offenbach) et la Valse de Juliette (Roméo et Juliette de Gounod).

Le tout sera ponctué par la participation de la classe de théâtre du Ménestrel et peut-être quelques surprises. Un livret sera remis aux spectateurs.

Le temps d’une soirée, la musique se fait porteuse d’espoir et de solidarité. Un beau moment de partage à vivre aux Grandes Écuries, pour une cause qui nous concerne toutes et tous.

Réservation à venir. .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

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English :

Every year, October turns pink to support a vital cause: the fight against breast cancer. The Le Ménestrel ensemble lends its music to this cause and brings together its concert band, choirs, soloists, and theater class for the occasion.

L’événement Octobre Rose Concert Mélodies en rose au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-07-30 par Chantilly-Senlis Tourisme