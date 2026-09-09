Octobre Rose : cours solidaires à la piscine du Grand Parc, Piscine du Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Octobre Rose : cours solidaires à la piscine du Grand Parc Mercredi 16 septembre, 19h15 Piscine du Grand Parc Gironde

Tarif entrée piscine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:15:00+02:00 – 2026-09-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:15:00+02:00 – 2026-09-16T20:30:00+02:00

Aquagym : 19h15 – 19h45

19h15 – 19h45 Aquabike : 20h00 – 20h30 (sur réservation au 05 56 90 89 40)

Tarif entrée piscine.

Ensemble contre la lutte contre le cancer du sein.

Piscine du Grand Parc 60 cours de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion d’Octobre Rose, venez participez aux cours d’aquagym et d’aquabike avec l’équipe de la piscine du Grand Parc. bordeaux sport

Samuel Charlès – Ville de Bordeaux