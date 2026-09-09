Octobre Rose : cours solidaires à la piscine du Grand Parc, Piscine du Grand Parc, Bordeaux
mercredi 16 septembre 2026 · Piscine du Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Octobre Rose : cours solidaires à la piscine du Grand Parc Mercredi 16 septembre, 19h15 Piscine du Grand Parc Gironde
Tarif entrée piscine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:15:00+02:00 – 2026-09-16T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:15:00+02:00 – 2026-09-16T20:30:00+02:00
- Aquagym : 19h15 – 19h45
- Aquabike : 20h00 – 20h30 (sur réservation au 05 56 90 89 40)
Tarif entrée piscine.
Ensemble contre la lutte contre le cancer du sein.
Piscine du Grand Parc 60 cours de Luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
A l’occasion d’Octobre Rose, venez participez aux cours d’aquagym et d’aquabike avec l’équipe de la piscine du Grand Parc. bordeaux sport
Samuel Charlès – Ville de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026