Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux

Informations pratiques

Village Septembre Bouge Mercredi 9 septembre, 12h00 Placette de Munich Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T12:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T12:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:30:00+02:00

Programme détaillé à venir.

Placette de Munich Quai Louis XVIII Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

De 12h à 19h30, la Placette de Munich devient un lieu de rencontre et de découverte autour de la pratique sportive, pour donner envie à chacun de bouger davantage au quotidien.