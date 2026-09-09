AGENDA · Bordeaux
Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux
mercredi 9 septembre 2026 · Placette de Munich · Bordeaux
Informations pratiques
Village Septembre Bouge Mercredi 9 septembre, 12h00 Placette de Munich Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T12:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T12:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:30:00+02:00
Programme détaillé à venir.
Placette de Munich Quai Louis XVIII Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
De 12h à 19h30, la Placette de Munich devient un lieu de rencontre et de découverte autour de la pratique sportive, pour donner envie à chacun de bouger davantage au quotidien.
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