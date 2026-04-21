Cusset

Octobre Rose

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Suite au succès grandissant des marches et de la course pour Octobre Rose, la Ville de Cusset en association avec professionnels de santé, associations, commerçants, se mobilise à nouveau avec un après-midi dédié à la lutte contre le cancer du sein.

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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

Following the growing success of the Pink October walk and run, the town of Cusset, in association with healthcare professionals, associations and retailers, is once again mobilizing with an afternoon dedicated to the fight against breast cancer.

L’événement Octobre Rose Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations