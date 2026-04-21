Octobre Rose Cusset
Octobre Rose Cusset samedi 17 octobre 2026.
Cusset
Octobre Rose
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Suite au succès grandissant des marches et de la course pour Octobre Rose, la Ville de Cusset en association avec professionnels de santé, associations, commerçants, se mobilise à nouveau avec un après-midi dédié à la lutte contre le cancer du sein.
.
Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the growing success of the Pink October walk and run, the town of Cusset, in association with healthcare professionals, associations and retailers, is once again mobilizing with an afternoon dedicated to the fight against breast cancer.
L’événement Octobre Rose Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset 26 avril 2026
- Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset 26 avril 2026
- Brocante • Les Amis des Darcins Cusset 26 avril 2026
- Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset 29 avril 2026
- Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset 30 avril 2026