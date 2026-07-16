Octobre rose La Strasbourgeoise Strasbourg
vendredi 18 septembre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Octobre rose La Strasbourgeoise
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-18
Strasbourg solidaire contre le cancer du sein.
Depuis sa création en 2010, La Strasbourgeoise a permis de reverser plus de 650 000 € à la lutte contre le cancer du sein.
Cette année encore, une vague rose s’empare de la ville courses à pied, en canoë, marches… mais aussi actions d’information, de sensibilisation sur l’importance du dépistage…
Au programme également, une visite guidée spéciale pour rendre hommage aux femmes et à leur place dans l’histoire de Strasbourg.
Les dons récoltés grâce aux inscriptions seront reversés pour la recherche et l’accompagnement aux malades à travers l’ICANS Institut de cancérologie Strasbourg Europe.
Alors en octobre, mobilisons-nous !
Tout le programme ici https://lastrasbourgeoise.eu/octobre-rose/
Depuis plus de 20 ans, octobre est le mois du ruban rose, le rendez-vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Parce qu’aujourd’hui en France 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu’anticiper, prévenir et sensibiliser permet de mieux prendre en charge cette maladie, Strasbourg se mobilise chaque année à travers une grande course solidaire. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 83 contact@lastrasbourgeoise.eu
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English :
L’événement Octobre rose La Strasbourgeoise Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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