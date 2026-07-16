Informations pratiques

Strasbourg

Octobre rose La Strasbourgeoise

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-18

Strasbourg solidaire contre le cancer du sein.

Depuis sa création en 2010, La Strasbourgeoise a permis de reverser plus de 650 000 € à la lutte contre le cancer du sein.

Cette année encore, une vague rose s’empare de la ville courses à pied, en canoë, marches… mais aussi actions d’information, de sensibilisation sur l’importance du dépistage…

Au programme également, une visite guidée spéciale pour rendre hommage aux femmes et à leur place dans l’histoire de Strasbourg.

Les dons récoltés grâce aux inscriptions seront reversés pour la recherche et l’accompagnement aux malades à travers l’ICANS Institut de cancérologie Strasbourg Europe.

Alors en octobre, mobilisons-nous !

Tout le programme ici https://lastrasbourgeoise.eu/octobre-rose/

Depuis plus de 20 ans, octobre est le mois du ruban rose, le rendez-vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. Parce qu’aujourd’hui en France 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu’anticiper, prévenir et sensibiliser permet de mieux prendre en charge cette maladie, Strasbourg se mobilise chaque année à travers une grande course solidaire. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 31 83 83 contact@lastrasbourgeoise.eu

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English :

L’événement Octobre rose La Strasbourgeoise Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-16 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg