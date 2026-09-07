Octobre rose – Randonnée pour la prévention du cancer du sein, Ecole maternelle Pauline Kergomard, Varennes-Vauzelles

Informations pratiques

Octobre rose – Randonnée pour la prévention du cancer du sein Samedi 10 octobre, 08h00 Ecole maternelle Pauline Kergomard Nièvre

tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

La randonnée sera encadrée par l’ASAV Randonnée et les départs seront organisés toutes les 30 minutes.

Deux parcours au choix :

Marche de 6 km

Départ entre 8h et 10h

Marche de 10 km

Départ entre 8h et 9h

Un ravitaillement sera proposé sur le parcours

Samedi 10 octobre

École Pauline Kergomard – Varennes-Vauzelles

Départs à partir de 8h

️ Inscription sur place – Tarif libre

À l’arrivée, les participants pourront profiter d’une collation.

La matinée sera également l’occasion de prendre soin de sa santé et de mieux connaître les gestes de prévention :

Ateliers d’autopalpation du sein sur buste

Remise d’une ordonnance de mammographie aux personnes éligibles au dépistage

Stand de la Ligue contre le cancer – Comité de la Nièvre

Vous pouvez participer aux ateliers même sans prendre part à la randonnée ! N’hésitez pas à venir vous informer, poser vos questions et échanger avec les professionnels et associations présents devant l’école Pauline Kergomard.

Cette action est organisée avec la participation de :

• La Ligue contre le cancer – Comité de la Nièvre

• L’Assurance Maladie

• ASAV Randonnée

• ASAV Omnisports

• Dépistage des cancers

• CPTS

Ensemble, mobilisons-nous pour la prévention et le dépistage du cancer du sein !

Que vous soyez marcheur confirmé, promeneur occasionnel ou simplement curieux de vous informer, venez participer à cette matinée de sensibilisation et de solidarité.

Ecole maternelle Pauline Kergomard 29 Rue Jacques Duclos, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Varennes-Vauzelles vous invite à participer à une matinée dédiée à la prévention et au dépistage du cancer du sein, le samedi 10 octobre. varennes-vauzelles centre municipal de santé

Ville de Varennes-Vauzelles