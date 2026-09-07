Octobre rose – Randonnée pour la prévention du cancer du sein, Ecole maternelle Pauline Kergomard, Varennes-Vauzelles
samedi 10 octobre 2026 · Ecole maternelle Pauline Kergomard · Varennes-Vauzelles
Informations pratiques
Octobre rose – Randonnée pour la prévention du cancer du sein Samedi 10 octobre, 08h00 Ecole maternelle Pauline Kergomard Nièvre
tarif libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T08:00:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00
La randonnée sera encadrée par l’ASAV Randonnée et les départs seront organisés toutes les 30 minutes.
Deux parcours au choix :
Marche de 6 km
Départ entre 8h et 10h
Marche de 10 km
Départ entre 8h et 9h
Un ravitaillement sera proposé sur le parcours
Samedi 10 octobre
École Pauline Kergomard – Varennes-Vauzelles
Départs à partir de 8h
️ Inscription sur place – Tarif libre
À l’arrivée, les participants pourront profiter d’une collation.
La matinée sera également l’occasion de prendre soin de sa santé et de mieux connaître les gestes de prévention :
Ateliers d’autopalpation du sein sur buste
Remise d’une ordonnance de mammographie aux personnes éligibles au dépistage
Stand de la Ligue contre le cancer – Comité de la Nièvre
Vous pouvez participer aux ateliers même sans prendre part à la randonnée ! N’hésitez pas à venir vous informer, poser vos questions et échanger avec les professionnels et associations présents devant l’école Pauline Kergomard.
Cette action est organisée avec la participation de :
• La Ligue contre le cancer – Comité de la Nièvre
• L’Assurance Maladie
• ASAV Randonnée
• ASAV Omnisports
• Dépistage des cancers
• CPTS
Ensemble, mobilisons-nous pour la prévention et le dépistage du cancer du sein !
Que vous soyez marcheur confirmé, promeneur occasionnel ou simplement curieux de vous informer, venez participer à cette matinée de sensibilisation et de solidarité.
Ecole maternelle Pauline Kergomard 29 Rue Jacques Duclos, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de Varennes-Vauzelles vous invite à participer à une matinée dédiée à la prévention et au dépistage du cancer du sein, le samedi 10 octobre. varennes-vauzelles centre municipal de santé
Ville de Varennes-Vauzelles
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