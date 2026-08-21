Visite de l’Hôtel du Nivernais, Varennes-Vauzelles, Varennes-Vauzelles

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel du Nivernais 19 et 20 septembre Varennes-Vauzelles Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez participer à la visite des 2 premiers niveaux de l’Hôtel du Nivernais. Vous pourrez également y découvrir une exposition sur les 80 ans d’histoire commune entre l’hôtel du Nivernais et l’UAICF de Nevers-Vauzelles. Un film sur ce même thème vous sera également proposé. Découvrez aussi, le livre « l’Hôtel du Nivernais et l’UAICF, une longue histoire commune »

Varennes-Vauzelles 1 avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 41 15 30 62 https://www.uaicf-nevers.com L’Hôtel du Nivernais est un grand bâtiment social et culturel construit après la Première Guerre mondiale pour loger et accompagner les cheminots des ateliers de Nevers, devenu au fil du temps un lieu de vie, de culture et de solidarité au cœur de la cité cheminote de Vauzelles. Bus – Stationnements voitures

– Visite des 2 premiers niveaux de l’Hôtel du Nivernais.

©UAICF-NEVERS-VAUZELLES