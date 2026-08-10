1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine, Centre Gérard Philipe, Varennes-Vauzelles

Informations pratiques

1001 cultures, solidaire avec l’Ukraine 17 – 21 septembre Centre Gérard Philipe Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T17:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T19:30:00+02:00

Pendant cinq jours, découvrez la richesse de la culture ukrainienne à travers des expositions, de la danse, de la gastronomie, du théâtre, de la musique, des rencontres et des témoignages. Un rendez-vous placé sous le signe de la culture, du partage et de la solidarité.

JEUDI 17 SEPTEMBRE

17h30 – Lancement des 1001 Cultures

Sous la pyramide de la mairie

Venez découvrir les expositions :

• « Les trésors des musées ukrainiens »

• « Les cartes postales de l’Ukraine », avant et après la guerre

• Une exposition consacrée aux auteurs ukrainiens

18h30 – Atelier danses traditionnelles ukrainiennes, Centre Gérard Philipe

Atelier découverte avec Kateryna Barbier. Sur inscription auprès du service Culture en mairie ou par mail : culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

21h – Projection du film « Cuba et Alaska » au Centre Gérard Philipe

Un film de Yegor Troyanovsky, proposé par l’Institut ukrainien en France.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

20h – Théâtre « Ukraine mon amour »

Centre Gérard Philipe

Une pièce mise en scène par Emilie Alfieri, avec Irina Lytiak et François Mayet.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

10h – 14h | Atelier gastronomique

Salle des réceptions

Avec l’Association Fraternité Nièvre Ukraine et Olga Zaikovska, venez découvrir la préparation du Bortsch ukrainien et déguster ou acheter d’autres spécialités.

Sur inscription auprès du service Culture ou par mail : culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

14h – 16h | Animations de la ville de Murafa

Centre Gérard Philipe

La ville de Murafa, ville partenaire de Varennes-Vauzelles, vous propose un atelier d’art créatif ainsi qu’une exposition de dessins réalisés par les enfants de la commune.

14h – 17h | Déambulations, stands et animations

Centre Gérard Philipe

Venez participer aux différents ateliers en libre accès autour de la musique, du chant et de la littérature. Les associations 58 Solidarité Ukraine et Fraternité Nièvre Ukraine seront également présentes pour le lancement de l’action de solidarité pour l’Ukraine.

20h – Concert

Centre Gérard Philipe

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

14h – Conférence-débat

Salle des réceptions

Avec Alexandra Goujon et Oxana Melnychuk.

Au programme : discours d’Eliane, table ronde et témoignages de citoyens ukrainiens.

18h30 – 19h30 | Signature de la charte de coopération internationale

Sous la pyramide de la mairie

Signature de la charte entre les villes de Murafa et Varennes-Vauzelles.

18h30 – 19h30 | Séance de dédicaces

Sous la pyramide de la mairie

Avec Madame Goujon, Madame Melnychuk et d’autres auteurs.

20h30 – Concert

Centre Gérard Philipe

Concert avec la chorale d’enfants de Pougues-les-Eaux.

LUNDI 21 SEPTEMBRE – esplanade de la paix

17h30 – Cérémonie pour la paix

Plantation d’un viorne obier.

18h15 – Verre de la paix

19h – Moment lectures

Un moment de lectures avec Olivier Brauda.

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr »}]

Cette année, les 1001 Cultures vous invitent à vivre au rythme de l’Ukraine et de ses traditions, pendant 5 jours, découvrez la richesse de la culture ukrainienne.

Ville Varennes-Vauzelles