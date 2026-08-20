La Journée Éco-citoyenne 2026, Place Montorge, Varennes-Vauzelles

Informations pratiques

La Journée Éco-citoyenne 2026 Mercredi 16 septembre, 09h00 Place Montorge Nièvre

entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Journée éco-citoyenne – « Les petits gestes font les grands changements »

Mercredi 16 septembre 2026

Place Montorge – Varennes-Vauzelles

De 9h à 17h – Gratuit et ouvert à tous

Pour sa 6ᵉ édition, la Journée Éco-Citoyenne revient et s’annonce plus conviviale et engagée que jamais ! Une journée entière pour prendre soin de notre environnement, réfléchir à des gestes simples qui font la différence… et surtout passer un bon moment ensemble.

✨ Au programme

➡️ Éco-randonnées : dès 9h15, partez pour 4 ou 6 km de marche conviviale tout en ramassant les déchets sur votre chemin. À 10h, un parcours spécial tout petits enfants est proposé. Pensez à vos gants ! Les déchets seront ensuite triés et recyclés. La restitution des éco-randonnées aura lieu de 11h45 à 12h30 avec Nevers Agglo.

➡️ Ateliers pour tous de 10h à 17h:

– Ateliers créatif pour petits et grands

– Création de mangeoires à oiseaux

– Jeux autour du maraîchage les Bourg’eons de Varennes

– « La course au tri » avec les jeunes du Carré Jeune Vauzellien

– Atelier et jeux sur l’alimentation avec Nevers Agglo

– Rencontre avec les animaux de la mini-ferme

– Structure sportive gonflable géante pour se dépenser en s’amusant

– Vélo-générateur et quiz sur la consommation d’eau par l’Agence Locale de l’Énergie

– Atelier Tawashi et jeu sur la valorisation des déchets avec Nevers Agglo

– Jeu de l’oie avec l’association SOLAAL

– Stand d’information de CAP Biodiversité France

➡️ La gratiferia : Donnez, prenez, échangez ! Apportez vêtements, livres, vaisselle, petit électroménager, fournitures scolaires ou équipements sportifs en bon état… et offrez-leur une seconde vie. Une façon simple de réduire les déchets tout en faisant plaisir à quelqu’un d’autre.

Pourquoi venir ?

Parce qu’on peut à la fois protéger la planète et passer une super journée.

Parce que chaque geste compte.

Parce que c’est l’occasion parfaite pour se retrouver entre amis, en famille ou entre voisins, et s’engager pour un futur plus vert .

Un food truck de crêpes bretonnes sera également présent toute la journée.

Infos pratiques : Journée Éco-Citoyenne, mercredi 16 septembre, de 9h à 17h, Place Montorge – Gratuit et sans inscription.

Contact : Sabrina Sulem – Centre Social Municipal – 03 86 71 85 44 – sabrina.sulem@ville-varennes-vauzelles.fr

Place Montorge Place montorge Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.71.85.44 »}, {« type »: « email », « value »: « sabrina.sulem@ville-varennes-vauzelles.fr »}] [{« link »: « mailto:sabrina.sulem@ville-varennes-vauzelles.fr »}]

La Journée éco-citoyenne est devenue un rendez-vous incontournable de Varennes-Vauzelles. Cette année, nous vous donnons rendez-vous Place Montorge le mercredi 16 septembre.

Ville Varennes-Vauzelles